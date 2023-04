Peste suina: cinque nuovi casi tra Piemonte e Liguria

La mappa indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 19 aprile 2023.

I positivi sono ora 598, cinque in più rispetto all’aggiornamento precedente, due registrati in Piemonte dopo salgono a 378 le positività totali; tre in Liguria dove il totale dei casi cresce a 220.

I due nuovi casi piemontesi sono stati identificati in provincia di Alessandria: uno a Ovada (sedicesima positività in quel Comune da inizio emergenza) e uno a Rocchetta Ligure (prima da inizio emergenza).

I tre nuovi casi liguri sono stati registrati: due in provincia di Savona a Sassello (quarantanove in totale); uno in provincia di Genova a Lumarzo (secondo).

Con il caso di Rocchetta Ligure diventano 81 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.