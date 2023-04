Brucia ultraleggero a Lusevera in Friuli: muore capitano della Frecce Tricolori di Domodossola

Alessio Ghersi, 34enne capitano delle Frecce Tricolori di Domodossola, è morta insieme a un’altra persona, Sante Ciaccia, su un ultraleggero che è andato in fiamme nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 29 aprile, mentre stava sorvolando l’Alta Val Torre nella zona di Lusevera in Friuli.

Il velivolo, un Pioneer 300 marche I-8548, è partito da Campoformido e secondo i testimoni è improvvisamente esploso in volo non lasciando scampo ai due occupanti che sono morti carbonizzati. I resti dell’ultraleggero, precipitato in una nuvola di fumo, sono ora sotto sequestro, verranno esaminati per capire le cause dell’incidente.

Ghersi era entrato in Aeronautica Militare nel 2007 con il Corso Ibis V dell’Accademia Aeronautica. Dopo le scuole di volo era stato assegnato al 4° Stormo di Grosseto, dove aveva conseguito la qualifica di pilota combat ready sul velivolo Eurofighter, attivo nella difesa aerea sia in ambito nazionale sia in missioni Nato. In seguito fu selezionato per le Frecce Tricolori, con cui ricopriva attualmente la posizione di 2 Gregario destro, Pony 5.

L’Aeronautica, esprime profondo cordoglio, sospendendo il tradizionale evento di conclusione del periodo di addestramento della formazione in programma domani, lunedì 1° maggio, a Rivolto.