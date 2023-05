Ospedale Molinette: ammodernato l’ingresso principale

La Regione Piemonte ha stanziato 32 milioni di euro per una serie di interventi di ammodernamento dell’ospedale Molinette di Torino, il più importante del Piemonte. Il primo di questi è stato il rifacimento dell’ingresso principale dove le vecchie porte a battente sono state sostituite da altre nuove che si aprono da sole al passaggio delle persone, garantendo maggiore sicurezza sotto il profilo sanitario.

Nell’arco dei prossimi tre anni l’obiettivo è rinnovare completamente il pronto soccorso, che sarà riorganizzato con percorsi separati, facendo tesoro dell’esperienza del Covid e sperimentando quanto dovrà essere fatto costruendo il futuro Parco della Salute.

Il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, presente al taglio del nastro insieme all’assessore alla Sanità Luigi Icardi e al direttore generale dell’azienda ospedaliero universitaria Giovanni La Valle, ha dichiarato che questi lavori di ammodernamento erano stati a lungo rimandati a causa del futuro spostamento nel nuovo Parco della Salute (che non sarà pronto prima di altri otto anni).

Era dal 2013 che nell’ospedale torinese non venivano fatti interventi di manutenzione straordinaria, se non quelli in autofinanziamento dall’azienda ospedaliera stessa. Ma la priorità, nell’attesa dell’inaugurazione del nuovo Parco della Salute, è sicuramente quella di mettere in sicurezza chi ci lavora e i pazienti.