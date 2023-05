Stellantis cresce nel primo trimestre del 2023 del 14%, incontro con Cirio su Mirafiori: è il carciofo al contrario

Stellantis ha realizzato nel primo trimestre ricavi netti pari a 47,2 miliardi di euro, in crescita del 14% rispetto allo stesso periodo del 2022. Le consegne consolidate sono 476 mila, in aumento del 7%. Le vendite globali di auto elettriche sono aumentate del 22% rispetto al primo trimestre 2022 e rimangono una priorità globale con il lancio di ulteriori 9 veicoli elettrici a batteria nel 2023 per arrivare a un’offerta totale di 47 modelli elettrificati a batteria entro la fine del 2024.

“Stellantis ha iniziato il 2023 con vigore, mantenendo lo slancio di un eccellente 2022 e registrando valori consistenti di consegne e ricavi netti in tutti i segmenti. Grazie alla nostra forte presenza sul mercato globale e a un portafoglio prodotti diversificato, siamo ben posizionati per continuare a generare nell’intero anno una robusta performance finanziaria” commenta Richard Palmer, chief financial officer di Stellantis.

“Quest’anno aggiungeremo nove nuovi veicoli elettrici a batteria alla nostra offerta di prodotti, confermando il nostro impegno di offrire soluzioni di mobilità pulite, sicure e accessibili a tutti” ha detto Palmer.

Oggi intanto a Torino ci sarà un incontro tecnico tra Stellantis, comune di Torino e Regione Piemonte per fare il punto sull’andamento dei lavori del nuovo Polo del Riciclo nell’hub di Mirafiori.

“Ricordo che, insieme con il Comune, abbiamo voluto sottoscrivere un contratto con Stellantis e questo contratto ha tempi di attuazione, fasi attuative e risultati concreti. Questi sono incontri che normalmente si fanno per aggiornare il dossier”, ha detto Cirio.

“La direzione è questa: l’hub europeo del riciclo Stellantis lo mette a Mirafiori e questo è un risultato straordinario. Quando ti tolgono i pezzi te ne tolgono sempre, quando ti arricchiscono in prospettiva te ne daranno sempre di più. E’ la politica del carciofo al contrario. Abbiamo ereditato una politica del carciofo dove ti toglievano i pezzi, alcuni ce li siamo tolti da soli come è successo con le Olimpiadi. Oggi l’inversione di tendenza è netta. Più porti e più arriva”.