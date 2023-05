Arpa Piemonte: allerta arancione per allagamenti su Cuneese e Torinese occidentale

Una circolazione depressionaria causerà una intensificazione del flusso di correnti umide di Scirocco dalle coste mediterranee africane verso il Piemonte. Per il pomeriggio odierno, venerdì 19 maggio, sono previste precipitazioni moderate sul settore occidentale della regione, localmente forti in prossimità delle Alpi Marittime e deboli sul resto della regione piemontese, con livello delle nevicate di poco inferiore ai 2000 m.

Domani mattina sul Piemonte continuerà a persistere il flusso di Scirocco e sarà una giornata caratterizzata da precipitazioni diffuse, forti sulla fascia pedemontana occidentale delle Alpi Graie, Cozie e Marittime con locali picchi molto forti. Sul resto della regione sono attesi valori moderati con intensità decrescente andando verso est e aumento della quota neve fino a 2400-2500 m circa.

Le forti precipitazioni previste nel fine settimana determineranno un generalizzato innalzamento dei livelli idrometrici del reticolo idrografico principale e secondario, da sabato nel settore occidentale per poi estendersi alle pianure nella giornata di domenica.

Anche lungo l’asta del Po e del Tanaro ci saranno incrementi significativi, in particolare nella parte alta dei due bacini.

Per i dettagli si invita a consultare il Bollettino delle Piene ed i prossimi aggiornamenti.

Queste condizioni determineranno anche una generale instabilità dei versanti, in particolare nelle aree pedemontane alpine e collinari, con probabilità elevate di inneschi isolati di frane superficiali per la giornata di domenica. Per i dettagli si invita alla consultazione del Bollettino Innesco frane superficiali e dei prossimi aggiornamenti.

Per le prossime 36 ore, sulle zone del cuneese e torinese occidentali è stata emessa allerta arancione per allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua e diffuse frane superficiali. Sul resto della regione, ad esclusione di alto Piemonte e alessandrino l’allerta è gialla per allagamenti localizzati e isolati fenomeni di versante in corrispondenza delle precipitazioni più intense.

L’evoluzione della situazione monitorata attraverso la rete meteoidrografica di Arpa Piemonte può essere seguita consultando lo stato del pericolo idrogeologico e idraulico aggiornato in tempo reale sulla base dei valori misurati di pioggia e dei livelli dei corsi d’acqua.