Derthona perde a Trento, la serie va a gara 4

La Bertram Derthona esce sconfitta dalla BLM Group Arena, al termine di una gara condotta per oltre trenta minuti. Dopo avere accumulato un margine in doppia cifra, la formazione allenata da Ramondino subisce la rimonta degli avversari, che si impongono nel finale in volata.

Primo periodo di gara a basso punteggio alla BLM Group Arena: la Bertram lo conduce sin dalle battute iniziali e lo chiude avanti 10-12. Nella seconda frazione scatta meglio la Dolomiti Energia, ma il Derthona opera poi il controsorpasso con le tre triple consecutive di Harper e Severini: al 14’ il parziale è 18-22. Il momento favorevole alla squadra allenata da Ramondino prosegue anche nelle battute successive, alimentato da Daum, Christon e Candi: all’intervallo Leoni in vantaggio 28-39.

Al rientro dagli spogliatoi, la Bertram subisce la rimonta di Trento: i quasi 7 minuti senza segnare consentono agli avversari di agguantare più volte la parità. La terza frazione è poi chiusa dalla tripla di Severini sulla sirena che fissa il punteggio sul 50-53. Il nuovo break di 7-0 con cui la Dolomiti Energia inaugura l’ultima frazione vale il 57-53 per i padroni di casa, la successiva risposta del Derthona guidata da Harper e Radošević segna il 59-61 di metà ultimo quarto. Si arriva così all’ennesimo finale in volata in questa stagione tra le due squadre: con il canestro di Spagnolo, i padroni di casa entrano in testa (68-67) negli ultimi due minuti e mezzo. Le triple di Atkins e Crawford dilatano il gap in favore di Trento, che allunga fino al +5 (75-70) del 39’. Macura segna la tripla del -2, il successivo tiro del pareggio di Christon non va a segno e la freddezza di Spagnolo in lunetta mette due possessi di distanza (77-73) con 6 secondi da giocare. Un’altra tripla di Macura mantiene vive le speranze della Bertram, Lockett dalla lunetta dà la vittoria a Trento: finisce 79-76.

Dolomiti Energia Trentino-Bertram Derthona 79-76

(10-12, 28-39, 50-53)

Tabellini:

Trento: Conti, Spagnolo 16, Zangheri ne, Forray 8, Flaccadori 19, Udom 7, Dell’Anna ne, Crawford 7, Ladurner 2, Grazulis 2, Atkins 12, Lockett 6. All. Molin

Derthona: Christon 14, Mortellaro ne, Candi 5, Tavernelli, Filloy, Severini 9, Harper 15, Daum 9, Cain, Radošević 10, Macura 14, Filoni ne. All. Ramondino