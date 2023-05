Pecco Bagnaia ha una frattura composta al talo del piede, ma correrà al Mugello

Dopo lo scontro di stamattina, domenica 21 maggio, al circuito di Le Mans con il pilota Maverik Vinales, su Aprilia, Pecco Bagnaia continuava a riferire dolore al piede. Dopo i controlli medici è risultata un frattura composta e incompleta dell’astragalo o talo, un grosso osso del tarso.

Nonostante l’infortunio, il pilota Ducati di Chivasso ha rassicurato i tifosi sulla sua presenza al GP di Mugello in Toscana del prossimo 11 giugno. Anche il bollettino medico è positivo. “Lavorerò sodo in questi giorni di pausa per arrivare al Gp toscano al 100%” – ha dichiarato il campione del mondo in carica.