Ricognizione in elicottero dei vigili del fuoco da Villafranca Piemonte a Torino: nessuna criticità

Nel sorvolo di questo pomeriggio da parte dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco partendo da Villafranca Piemonte nel cuneese fino al tratto cittadino del Po a Torino e la confluenza con la Dora a San Mauro Torinese, non si sono avvistate criticità.

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, verso le 15 ha avvisato la popolazione sui possibili rischi che possono correre vicino ai corsi d’acqua. “Continuiamo a mantenere alta l’attenzione e a monitorare le condizioni meteorologiche, in particolare il livello dei fiumi che attraversano il nostro territorio. I Murazzi restano chiusi ed ho firmato un’ordinanza che vieta il passaggio nei tratti ciclopedonali in prossimità delle sponde di corsi d’acqua e fiumi. In serata, secondo le previsioni, è attesa una piena moderata del Po: alle cittadine e ai cittadini raccomandiamo la massima prudenza, specie nelle zone più vicine ai corsi d’acqua”.

Intanto l’Arpa avvisa sul permanere dell’allerta arancione sulle Valli Po, Chisone e Pellice e sulla pianura del Cuneese.

Nelle ultime 24 ore sono state registrate precipitazioni cumulate di circa 90-130 mm sulle valli alpine dal Biellese al Cuneese, sul resto delle zone alpine e pedemontane valori compresi tra 30 e 50 mm. La quota neve è salita fino a 2500 m.

Picchi di 201,2 mm a Colle Barant (TO), contributi dovuti a fusione nivale, 172,6 mm a Barge (CN), 168,9 mm a Praly (TO). I livelli dei corsi d’acqua dei reticoli principale e secondario sono generalmente stazionari o in debole decrescita.

Incrementi significativi dei livelli idrometrici si sono verificati anche lungo le aste di Pellice e Varaita, con superamenti dei livelli di guardia a Luserna S. Giovanni (TO) per il Pellice e a Rossana (CN) per il Varaita. Anche il Ghiandone a Staffarda (CN) si è mantenuto sopra il livello di attenzione ed attualmente in decrescita. Il Po alla sezione di Carignano è ancora in crescita e prossimo al colmo. Il Tanaro, alla sezione di Alba (CN) è stazioni ed in crescita nelle sezioni a valle, ma ben al di sotto del livello di guardia. Al rifugio Gastaldi, a quota 2659 m slm, sono caduti oltre 100 cm di neve fresca.

Dal primo pomeriggio la circolazione depressionaria si sposterà gradualmente dalla Sicilia verso il mar Egeo, favorendo la risalita dei valori di pressione sul Piemonte e un miglioramento delle condizioni, con parziali schiarite e precipitazioni in generale esaurimento, ad eccezione di possibili rovesci sparsi.

I livelli idrometrici dei tributari di Po e Tanaro saranno in generale diminuzione dalle prossime ore. Nel pomeriggio è atteso il transito del colmo di piena sull’asta del Po alla sezione di Carignano e in serata a Torino Murazzi con valori al di sopra del livello di guardia. La piena transiterà dalle sezioni a valle nella notte tra oggi e domani al di sotto della guardia. Il Tanaro a valle di Asti sarà in lieve incremento pur mantenendosi ben al di sotto del livello di guardia.

Per oggi e domani sono ancora attesi inneschi da poco diffusi ad isolati di frane superficiali nei settori pedemontani e collinari del Cuneese, Torinese e Biellese.

Fonte Arpa Piemonte (https://www.arpa.piemonte.it/) CC BY-NC-SA 4.0 International