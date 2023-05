A Torino va il triste primato di essere la città italiana in cui la mensa per la scuola dell’infanzia costa di più. Sotto la Mole si spendono 1.100 euro all’anno, 6,60 euro a pasto. La media italiana per la mensa di un figlio iscritto alla scuola primaria o dell’infanzia è di 82 euro al mese, circa 4 euro a pasto. Il capoluogo del Piemonte è decisamente sopra questa cifra.

Sono i dati che emergono dalla VI Indagine sulle mense scolastiche, realizzata da Cittadinanzattiva.