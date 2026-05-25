Chi è e come sta il tifoso della Juve ferito alla testa prima del derby con Toro

TORINO – Una domenica di paura, tensione e polemiche che rischia di lasciare un segno profondo nella storia del Derby della Mole. A Torino, il giorno della sfida tra Juventus e Torino si è trasformato in un lungo incubo culminato con il ferimento grave di un tifoso bianconero e con uno stadio attraversato da nervosismo, contestazioni e paura.

Le condizioni del tifoso ferito

Ieri sera circa un centinaio di sostenitori juventini si sono radunati davanti all’ospedale Ospedale Molinette, dove è ricoverato Marco Leonardo Basoccu, commercialista torinese di 36 anni rimasto ferito negli scontri avvenuti nel pomeriggio prima del derby, valido per l’ultima giornata di campionato.

L’uomo ha riportato un grave trauma cranico, è stato operato ed è tuttora ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni investigative sarebbe stato colpito alla testa da una bottiglia di vetro durante i momenti di maggiore tensione nei pressi dello stadio Olimpico Grande Torino. Tuttavia il padre del giovane è certo che sia stato colpito da un lacrimogeno.

Scontri prima del derby

Quello andato in scena a Torino è stato uno dei derby più tesi degli ultimi decenni. Già nella notte precedente alla partita gruppi ultrà delle due tifoserie avrebbero cercato il contatto in varie zone della città.

Il confronto diretto è poi esploso nel pomeriggio, circa tre ore prima del calcio d’inizio. Nei dintorni dello stadio Olimpico, tifosi granata e juventini hanno tentato più volte di affrontarsi. Per disperdere i gruppi e impedire il contatto, le forze dell’ordine sono intervenute con lacrimogeni.

Il bilancio della giornata parla di otto persone fermate e quattro agenti feriti. Durante gli scontri sono stati lanciati petardi, bombe carta, bottiglie, pietre e torce.

Il video degli scontri

La partita iniziata con un’ora di ritardo

La tensione è aumentata ulteriormente poco prima del match, quando all’interno dello stadio si è diffusa la notizia del grave ferimento di Basoccu e del suo ricovero alle Molinette.

Gli ultrà juventini hanno chiesto al capitano Manuel Locatelli di non disputare la partita, arrivando a minacciare un’invasione di campo. In un clima ormai incandescente, il calcio d’inizio è stato posticipato di circa un’ora.

La gara è infine cominciata intorno alle 21.45, davanti a uno stadio parzialmente svuotato, con numerosi tifosi di entrambe le squadre che avevano già lasciato gli spalti.

Le parole di Spalletti e la polemica sui simboli bianconeri

Dopo il fischio finale, le polemiche non si sono fermate. A far discutere sono state soprattutto le dichiarazioni del tecnico juventino Luciano Spalletti, che ha collegato il clima di ostilità anche alle tensioni nate nei giorni precedenti attorno alla presenza di simboli bianconeri nei settori Distinti.

“Siamo tutti ad aspettare notizie di questo ragazzo che si trova in ospedale, al quale auguriamo di riprendersi il prima possibile”, ha dichiarato l’allenatore. “Se però il giorno prima si fanno comunicati assurdi in cui non si vuole il bianco e nero in tribuna e non si combattono queste cose qui, poi si va a finire in queste situazioni”.

Spalletti ha poi aggiunto: “I problemi non sono i colori, ma quelli che dicono di escludere i colori. Anche stasera c’erano centinaia di bambini e sentire che un bambino non può mettere una sciarpa bianconera è una roba assurda che dobbiamo combattere”.

Il riferimento è alla scelta comunicata dal Torino nei giorni precedenti alla partita, con l’invito rivolto agli spettatori dei Distinti a evitare simboli juventini. Una decisione che aveva provocato la protesta ufficiale della Juventus e anche una presa di posizione della Questura, che non aveva ravvisato particolari esigenze di ordine pubblico tali da giustificare il provvedimento.

Dal club granata è poi arrivata una replica: l’indicazione, hanno spiegato, sarebbe stata legata esclusivamente alla preparazione delle coreografie organizzate sugli spalti.

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