Guasto sulla linea elettrica AV a Novara, circolazione rallentata: ritardi da 35 minuti a un’ora

Da stamattina, martedì 23 maggio, intorno alle 6:30 un guasto alla linea elettrica nei pressi di Novara ha obbligato i treni ad Alta Velocità sulla tratta Torino-Milano a percorrere sulla linea ordinaria, con conseguenze sulla puntualità degli arrivi di tutti i treni.

Rallentamenti sono proseguiti per tutta la giornata, causando ritardi che fino a un’ora fa erano dell’ordine di 35 – 60 minuti per la linea ad Alta Velocità, che nel pomeriggio ha circolato sul singolo binario non guasto.

Alle 19:35 Trenitalia fa sapere che: “La circolazione è tuttora rallentata e viene regolata tramite l’utilizzo di un unico binario, in corso l’intervento dei tecnici.

I treni Alta Velocità instradati sulla linea convenzionale tra Torino e Milano possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 35 minuti.

I treni Alta Velocità direttamente coinvolti sulla linea Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 35 minuti.

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06)

• FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (18:48)

• FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) – Napoli Centrale (15:03)

• FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Napoli Centrale (17:12)

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno”.