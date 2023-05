Come usano i social le Regioni, il Piemonte è settimo per followers e undicesimo per engagement

Torna il report DeRev sulla comunicazione delle Regioni italiane sui social media. I canali digital rivestono un’importanza fondamentale per l’instaurazione e il rafforzamento del dialogo tra Pubblica Amministrazione e cittadini. Questo vale tanto per la comunicazione istituzionale che per quella politica. Ecco perché per il secondo anno di seguito DeRev ha monitorato l’efficacia della strategia attuata sulle principali piattaforme da parte di Regioni e rispettivi presidenti. Se da un lato rispetto al 2022 sono emerse diverse conferme, dall’altro non mancano le novità, come la picolla crescita nel presidio di TikTok (solo tre regioni).

Il Piemonte si classifica settimo per numero di followers complessivi (ma è terzo su Twitter) mentre per engagment è undicesimo.

Le Regioni su Facebook

Anche nel 2023 Facebook è la piattaforma più diffusamente utilizzata dalle Regioni italiane sui social media. La Liguria, la Puglia e la Sardegna risultano qui particolarmente prolifiche, avendo pubblicato nell’ultimo anno tra i 1.000 e i 1.600 post. La Puglia emerge anche per engagement (1,03%) e per l’ottima crescita di follower (16.402), insieme a Friuli-Venezia Giulia (16.485) e Lazio (18.751). Sul fronte dell’ampiezza della community, spicca anche quest’anno la Campania con 681.703 follower in totale, di cui 495.528 su Facebook. Segue la Lombardia con 594.768 follower in totale, di cui 377.028 su Facebook. Tuttavia, la Regione guidata da Attilio Fontana continua a registrare un engagement complessivo determinante per mantenere la testa della classifica: 0,304%.

Le Regioni su Instagram

La comunicazione delle Regioni italiane sui social media presenta delle variazioni rispetto allo scorso anno anche per quanto riguarda Instagram. Qui è la Puglia a comportarsi meglio in fatto di engagement (1,35%), seguita dalla Liguria (1,33%), dalla Basilicata (1,00%) e dall’Umbria (0,78%). La Puglia, infatti, insieme alle compagne di podio generale, Lombardia e Liguria, è tra le Regioni che postano di più anche su questa piattaforma. Con la Lombardia, inoltre, è tra quelle che crescono di più in termini di follower (12.118 per la prima e 10.842 per la seconda). Lato community, la Campania si conferma la Regione con il maggior numero di follower (149.229), seguita da Sicilia (94.547) e Lombardia (92.645).

Le Regioni su Twitter

In quanto ad ampiezza della community, Twitter è il regno dell’Emilia-Romagna, in coerenza con il mood del suo presidente, Stefano Bonaccini, che su questa piattaforma è leader indiscusso. Ma anche in questo caso troviamo la Puglia a scalare la classifica, con 107.502 follower contro i 115.572 del Piemonte e i 134.982 dell’Emilia-Romagna. Per contro, ci sono Regioni che non hanno neanche un profilo, come Trentino-Alto Adige, Molise e Calabria. Nella panoramica sulla comunicazione delle Regioni italiane sui social media, gli interventi su Twitter si confermano poco coinvolgenti e quindi poco efficaci. Il picco di engagement corrisponde allo 0,23%, totalizzato dalla Liguria.

Le Regioni su TikTok

Nel quadro comunicativo delle Regioni italiane sui social media si segnala la prestazione di Liguria e Sardegna in quanto uniche due a presidiare realmente TikTok. La prima vanta oltre 7mila follower, un engagement dell’1,34% e un totale di quasi 29mila interazioni; la seconda spicca per impegno: ben 261 post pubblicati in un anno, sebbene la fanbase sia piccola e ammonti appena a 400 follower.

Per quanto riguarda i presidenti, Cirio si piazza al settimo posto.