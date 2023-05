Cuneo, frode milionaria nei Centri di Accoglienza: Tre cooperative imputate per truffa ai danni dello Stato

Tre cooperative sono state portate in tribunale a Cuneo in relazione al processo legato all’operazione “Lino”, condotta dalla Guardia di Finanza tra il 2017 e il 2020. Le cooperative sono accusate di falsificare le presenze dei migranti in alcuni Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) nella regione della Granda.

Si afferma che i migranti erano assenti dai centri, essendo invece impegnati in attività lavorative in Liguria. Ad ogni modo, le cooperative avevano ottenuto dei fondi dalla Prefettura per ciascun richiedente asilo ospitato. Il processo è finalizzato a far luce su queste presunte false attestazioni di presenze.

Addentrandoci nei dettagli, la cooperativa “Immacolata 1892 srl” è sotto indagine per la gestione del centro di accoglienza di Montezemolo e altri sei centri nel cuneese. Durante le indagini sono emerse altre due cooperative coinvolte: “La Casa dell’Immacolata srl” e “Il Tulipano”. I responsabili legali delle cooperative sono accusati di caporalato e truffa.