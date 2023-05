Il bambino di 8 anni ha il sarcoma di Ewing ed il cane Wolly non può più stare in famiglia. Si cerca un nuovo padrone in Piemonte

La storia di Wolly non è quella del solito Pitbull aggressivo. Wolly è invece un socievole, giocoso ed esuberante cane di quattro anni. La sua storia inizia con la sua adozione a Torino nel dicembre 2020 tramite l’associazione La Casa di Axel (Dott.ssa Vassilia Sacco, volontaria ed Expert Dog Trainer EQF).

Un anno fa, l’adottante di “Wolly”, apprende la brutta notizia che il proprio figlio di 8 anni è affetto da un sarcoma di Ewing con metastasi diffuse. Da quel momento per loro ha inizio un lungo calvario che porterà il padre ad essere sempre più assente da casa e dal lavoro per seguire le terapie e cure del bambino, fino a perdere il posto di lavoro, proprio a causa di queste sue assenze.

Le cure costanti e le terapie del bambino negli ultimi mesi si sono aggravate a causa di peggioramenti dello stato di salute, tanto da dover essere ospedalizzato anche per un trapianto. Di “Wolly” si sono occupati alcuni dogsitter ma il proprietario prende la durissima decisione che per garantire a tutti il massimo del benessere etologico e di vita, era meglio collocare Wolly in una nuova famiglia, quindi, contatta nuovamente l’associazione per un ricollocamento.

Questa durissima decisione di separarsi dal cane ha spinto alcuni “social haters” a gettare ulteriore fango su questa famiglia che sta già attraversando l’inferno.

Wolly attualmente è in una pensione in attesa di trovare per lui una famiglia che possa adottarlo. E’ docile, socievole e pronto a ritrovare la giusta serenità.

Se verrà adottato nuovamente in Piemonte avrà la possibilità di seguire un percorso di educazione gratuitamente con istruttori certificati a livello europeo tra cui Vassilia Sacco e Ivan Schmidt.

Per info e candidature all’adozione di Wolly: Dott.ssa Vassilia Sacco (+ 39 347 110 60 93)