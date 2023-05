Peste suina, altri due casi a Carrega Ligure in Piemonte: in tutto sono 734 le positività

La mappa indica i dati definitivi delle positività alla peste suina africana riscontrate in Piemonte e Liguria dal 27 dicembre 2021 al 24 maggio 2023.

I positivi sono ora 734, due in più rispetto all’aggiornamento precedente, per due casi segnalati in Piemonte dove il totale cresce a 432. In Liguria il numero complessivo dei positivi è stabile a 302.

I due nuovi casi piemontesi sono stati identificati in provincia di Alessandria, entrambi a Carrega Ligure (tredici positività da inizio emergenza).