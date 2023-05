La Pubblica Assistenza Novara Soccorso gestirà una nuova postazione per le ambulanze

L’associazione Pubblica Assistenza Novara Soccorso è un’importante realtà del territorio novarese, aderente ad Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), che offre alla comunità diversi servizi, come l’emergenza in convenzione con la Centrale Operativa 118 Piemonte di Novara, i trasporti intraospedalieri, il trasporto a domicilio a seguito delle dimissioni ospedaliere, e simili. Proprio a questa associazione, sono stati di recente affidati i locali dell’ex elisuperficie, per farne una nuova sede distaccata per la gestione delle partenze delle ambulanze per il soccorso di base operativa 24 ore su 24 e di quelle per il soccorso avanzato di base operativa 12 ore su 24.

La nuova postazione di Novara Soccorso rappresenta un luogo di un’importanza centrale per il capoluogo piemontese, in quanto consentirà di rendere più efficaci gli interventi di emergenza-urgenza e di supporto socio-sanitario, permettendo al contempo di desaturare la sede principale, di far soggiornare il personale del 118 in locali dedicati e di rendere più efficiente il servizio di navetta all’arrivo dell’elisoccorso presso la base di atterraggio, garantendo un veloce trasporto del paziente verso l’Ospedale Maggiore della Carità.