I Comici in Piedi il 30 maggio a Off Topic di Torino per l’ultimo appuntamento della stagione

Dopo aver registrato il tutto esaurito a ogni spettacolo – comprese le repliche – e aver accolto ospiti da tutta Italia, i Comici in Piedi tornano al Cubo Teatro di Off Topic per l’ultimo appuntamento della stagione prima della pausa estiva.

Martedì 30 maggio a partire dalle ore 21:30, infatti, Emanuele Tumolo, Pippo Ricciardi e Antonio Piazza calcheranno il palco di via Pallavicino 35 per presentare Comici in Piedi. Senno di fuori, la serata finale di uno dei format più attesi e apprezzati promossi dal Torino Comedy Lounge, tra i collettivi di stand-up comedy di maggior spicco – per importanza e longevità – di tutto il Paese.

Attivi da cinque anni sulla scena nazionale con spettacoli, rassegne e show, i tre stand up comedian del trio intratterranno il pubblico con un monologo ciascuno e una gara di battute conclusiva, nel corso della quale Tumolo, Ricciardi e Piazza si sfideranno su tematiche specifiche e daranno libero sfogo alla propria creatività, all’improvvisazione e all’interazione con gli spettatori.

Il tutto mediante il loro stile dissacrante, diretto e irriverente, cifra stilistica di un collettivo che vanta più di 300 live nei migliori club italiani con il format Comici in Piedi – Lo show nell’arco del quale, appunto, i tre stand up comedian si alternano con monologhi, sfide di battute a tema e momenti di comicità collettiva e condivisa, spaziando tra attualità, scienza e “amenità varie” e strizzando l’occhio alla tradizione americana del Saturday Night Live.

“Il progetto Comici in Piedi – spiega Pippo Ricciardi, fondatore del gruppo insieme a Emanuele Tumolo – è nato nel 2016 ed è sorto dal sogno di creare una commistione tra comici professionisti provenienti da esperienze formative dissimili, riuniti, però, dall’amore per la stand-up comedy e le sue molteplici sfumature. E, come ogni comico professionista che si rispetti, tra i nostri desideri vi era anche quello di trovare una “casa”, che nel corso degli anni ha preso il nome di Torino Comedy Lounge: avere una serata stabile che, ogni volta, registra il sold out in uno dei templi della comicità in Italia è un traguardo che si realizza ed è una delle tappe fondamentali del nostro percorso”. “Questo, tuttavia – conclude Ricciardi –, non ci fa adagiare, bensì ci infonde la spinta propulsiva adeguata a fare sempre di più e sempre meglio, al fine di offrire, al nostro pubblico, serate di qualità e spettacoli curati e professionali”.

Informazioni

Lo spettacolo inizierà alle ore 21:30 presso il Cubo Teatro di Off Topic, in via Pallavicino 35. Ingresso a offerta libera a sostegno delle attività promosse dall’Associazione. Per prenotare un posto, compilare il seguente form: https://bit.ly/3WykWA1.

Per cenare prima dello show, contattare il Bistrò di Off Topic al seguente numero: 388 4463855.