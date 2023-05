Oggi e domani in piazza Castello a Torino c’è la Giornata regionale del Gioco libero all’aperto

Dopo il successo dello scorso anno ritorna sabato 27 e domenica 28 maggio in piazza Castello a Torino la Giornata regionale del Gioco libero all’aperto, dedicata a promuovere l’importanza della libertà di movimento e di gioco dei bambini e delle bambine che, attraverso di esso, sperimentano libertà di relazione e di pensiero, scegliendo ed orientando la propria azione secondo età, curiosità, bisogni e grado di autonomia.

Ci saranno diverse attività ispirate dai quattro pilastri del progetto SBAM (Sport, Benessere, Alimentazione e Movimento):

– nell’Area Sport ci saranno campi prova sportivi inclusivi e tornei

– nell’Area Benessere sono previste visite di prevenzione (cardiologia, oculistica, podologia, etc.), trattamenti (shiatsu, tuina, riflessologia plantare, osteopatia etc) e una zona olistica (yoga, meditazione, bagni di Gong, Tai Chi, campane tibetane)

– nell’Area Alimentazione show cooking e laboratori in collaborazione con Costadoro, Banco Ali- mentare, CRAI Extra, Immaginazione e Lavoro, Consorzio del Prosciutto Crudo di Cuneo DOP; Consorzio della Mela rossa Piemonte IGP, Consorzio del Salame Piemonte DOP e Consorzio della Tomadi Bra DOP.

– Area Movimento con circuiti, challenge e fitness in collaborazione con il CUS Torino.

Nei tre accessi alla piazza gli ospiti troveranno una cartina dettagliata con l’elenco delle attività proposte e un QR CODE al quale iscriversi. E’ previsto un premio per chi riuscirà a completare tutte le attività, tutte accessibili anche alle persone con disabilità.

In piazza Castello verrà installato anche un maxischermo, in collaborazione con l’associazione Circo WOW, mentre sul palco per presentare l’evento e intrattenere il pubblico interverrà Valter Rolfo in qualità di testimonial e domenica ci sarà Marco Berry.

Alla Giornata hanno aderito 87 Comuni di tutto il Piemonte, ognuno dei quali ha scelto un particolare simbolo e un “evento nell’evento” per identificare l’iniziativa. Molti di essi si collegheranno in diretta video.

Inoltre verranno premiate le scuole piemontesi vincitrici della “Camminata della Salute”, promossa per favorire la cultura della prevenzione attraverso il movimento fisico, anche leggero.

L’evento SBAM

Dal 25 al 28 maggio è anche in programma nelle principali piazze di Torino l’evento per promuovere la cultura dello stile di vita sano secondo attività diversificate per le scuole e la cittadinanza organizzato da OPES Aps in partnership con la CPD e VolTo, in collaborazione con la Regione Piemonte e con il patrocinio di Città di Torino, Circoscrizione 2, CUS, CIP, Coni, Sport e Salute, Asl, Azienda sanitaria Zero, Camera di Commercio e Ordine dei Biologi.

L’assessore regionale alla Famiglia con delega ai Minori Chiara Caucino puntualizza che “la partnership tra la Giornata regionale del gioco libero all’aperto e SBAM rappresenti un vero e proprio evento per il Piemonte, che va molto al di là della semplice somma delle due iniziative. Ringrazio quindi gli organizzatori di SBAM per aver accettato questa formula, che sono certa risulterà vincente e avvincente per i ragazzi, ma anche per gli adulti. D’altronde il gioco, lo sport e l’inclusione sono valori che da anni condividiamo fattivamente e possiamo dire che questa iniziativa sia la dimostrazione di come la politica e l’associazionismo possano collaborare per fare cose belle e concrete”.

Caucino mette anche in rilievo l’importanza dell’iniziativa alla luce dei dati dall’Organizzazione mondiale della sanità, che rivelano una realtà preoccupante: per 8 ragazzi su 10 la sedentarietà è una regola e questa tendenza si traduce in un peggioramento delle condizioni di salute a partire dall’adolescenza, con inevitabili riflessi anche sulla salute dei futuri adulti.