Tricolori Para-Archery a Firenze, grandi risultati per gli arcieri del Piemonte

Un intero weekend dedicato al movimento Para-Archery del tiro con l’arco, quest’anno per la prima volta unito al mondo Fisdir nel medesimo evento, è quello andato in scena a Firenze presso il campo degli arcieri Ugo di Toscana.

Oltre 120 arcieri, tra cui anche 6 piemontesi in rappresentanza di 3 società regionali.

Al termine delle 72 frecce di qualifica arriva il titolo italiano di classe, nell’olimpico open senior maschile, per Roberto Airoldi (Arcieri Cameri) con 613 punti, mentre al femminile altro titolo per Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) che chiude con 648 punti.

Diego Boaglio (Arcieri delle Alpi) è primo nell’olimpico open allievi maschili (514 punti).

Nel compound open senior maschile doppietta piemontese con gli azzurri Matteo Bonacina (Arcieri delle Alpi) primo (682 punti) e Giampaolo Cancelli (Arcieri Alpignano) secondo (678 punti).

Da citare anche il nono posto di Massimo Venturelli (Arcieri Alpignano) con 616 punti.

La seconda giornata di gara è servita per assegnare invece i titoli assoluti.

Olimpico Open – Roberto Airoldi (Arcieri Cameri) si arrende solamente nella finale contro Stefano Travisani (4-6), conquistando così l’argento.

La campionessa in carica Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) bissa il successo dello scorso anno sempre ai danni della compagna di nazionale Enza Petrilli, vincendo 6-0.

Compound Open – La finale maschile è ancora una volta un derby tutto piemontese: alla fine ha la meglio 142-137 Matteo Bonacina (Arcieri delle Alpi) su Giampaolo Cancelli (Arcieri Alpignano).

L’altro arciere Massimo Venturelli (Arcieri Alpignano) era uscito nei quarti di final proprio per mano dello stesso Bonacina (142-131).

Nelle sfide assolute a squadre compound open maschile è oro e titolo italiano per gli Arcieri Alpignano (Cancelli, Venturelli) che battono in finale la Polisp. Disabili Valcamonica, 143-136.