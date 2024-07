Novara: morto 56enne schiacciato da un macchinario

NOVARA – Ancora una morte sul lavoro.

A quasi un anno dalla tragedia di Brandizzo, costata la vita a cinque operai, un altro incidente mortale si è verificato ieri mattina a Meina, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, in provincia di Novara.

Carlo Maletta, geometra di 56 anni, di Cercino, in provincia di Sondrio, è morto schiacciato da un carrello in movimento nel cantiere lungo la tratta che collega la piccola cittadina con Arona.

Secondo la ricostruzione della polizia ferroviaria, l’uomo sarebbe stato investito dal mezzo che stava uscendo dalla galleria.

Subito dopo l’incidente, sul posto è arrivato il personale del 118, ma per il geometra non c’è stato più nulla da fare.

La Procura di Novara ha ora aperto un’inchiesta e dovrà chiarire le cause dell’incidente e capire se Maletta stesse lavorando in condizioni di sicurezza quando il mezzo era in movimento.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese