Saldi in Piemonte: quale sarà il budget complessivo dei piemontesi?

TORINO – Cominceranno sabato 6 luglio i saldi estivi, caratterizzati da una durata diversa nelle varie regioni. In Piemonte ad esempio, continueranno fino al 31 agosto, per un totale di 8 settimane.

Il budget

Secondo l’Ufficio studi di Confesercenti, il budget complessivo che i piemontesi destineranno allo shopping sarà di 180 milioni, ma solo il 19% dei consumatori impiegherà una parte della propria quattordicesima per i saldi, mentre il resto della mensilità aggiuntiva verrà riservata al risparmio o alle spese obbligate: conti in sospeso, bollette, mutui e finanziamenti.

Lo scontrino medio si attesterà sui 140 euro e circa la metà dei piemontesi dichiara che coglierà l’occasione degli sconti.

Gli articoli

I costumi da bagno e l’abbigliamento per il mare sono indicati come prima scelta dalla metà dei piemontesi (dato in aumento rispetto al 45% dello scorso anno); vengono poi t-shirt e top (42%), gonne e pantaloni (41%), calzature (38%) e intimo (38%); infine, borse e piccola pelletteria (25%) e abiti (20%). Fuori dall’àmbito dell’abbigliamento, molto richiesti biancheria e articoli per la casa, cellulari ed elettronica.

