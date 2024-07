Calcio, sorteggio Serie A: derby Juve-Toro nella 12a giornata, si inizia il 17-18 agosto con Milan-Toro e Juve-Como

TORINO – Nella giornata di oggi sono stati sorteggiati gli accoppiamenti delle squadre di calcio per la stagione 2024-2025. Questo il round 1 per le piemontesi, in programma per il 17 e 18 agosto: Milan-Torino e Juventus-Como.

Il primo derby della Mole tra Juve e Toro sarà nella 12° giornata di campionato, a novembre.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese