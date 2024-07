L’Ortopedia del Mauriziano di Torino si dota del reparto “Rapid Recovery Unit”

TORINO – All’ospedale Mauriziano di Torino c’è un nuovo reaparto che anticipa i diversi step del trattamento per le patologie ortopediche e riduce i tempi di attesa.

Si chiama Rapid Recovery Unit e adotta le regole del “lean management”. “Utilizzando tecniche personalizzate ed innovative in sala operatoria, – spiegano dal Mauriziano – permette di affrontare le patologie ortopediche più importanti, quali la protesi di ginocchio o di anca, dimettendo il paziente tra la seconda e la quinta giornata di ricovero, grazie all’anticipazione dei diversi trattamenti necessari alla cura. Così il Mauriziano vede crescere del 25 per cento il numero di interventi eseguiti con conseguente riduzione delle liste d’attesa.

Il paziente della Rapid Recovery Unit del Mauriziano, sottoposto ad intervento di protesi di ginocchio, entra in reparto tra domenica e lunedì per gli ultimi accertamenti prima dell’intervento chirurgico programmato per il lunedì mattina. Successivamente all’intervento il paziente rientra nel reparto di Rapid Recovery Unit nella stessa giornata e inizia il percorso di riabilitazione. Nei giorni successivi prosegue l’iter e viene dimesso entro il venerdì.

