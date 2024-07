Caporalato nel cuneese: due imprenditori denunciati per sfruttamento del lavoro

CUNEO – Due persone sono state denunciate per reati collegati al caporalato nella zona cuneese delle Langhe. In particolare, nella giornata di ieri il titolare di un’azienda che produce vino e l’uomo che assumeva i lavoratori sono stati accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Le persone che lavoravano per l’azienda in questione sono risultate assunte in nero e irregolarmente presenti sul territorio italiano. In attesa del processo, la produzione è stata sospesa.

