Centri benessere nascondevano attività di prostituzione, 7 arresti e 71 denunce

ROMA – La polizia di stato ha compiuo una maxi operazione contro lo sfruttamento della prostituzioni in 27 provincie italiane. Sono 400 gli agenti che hanno perquisito appartamenti, centri estetici e sale massaggi. Erano attività di facciata che nascondevano lo sfruttamento della prostituzione, in alcuni casi anche minorile. Tra le provincie interessate anche quella di Alessandria.

Le prestazioni sessuali erano offerte anche on line attraverso siti e piattaforme dedicate. Nel corso delle perquisizioni è stato rinvenuto stupefacente di vario tipo, viagra e 10.000 euro in contanti. Sette persone sono state arrestate per reati connessi a immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, reati contro la persona. Altre 71 persone sono state denunciate mentre 51 persone hanno avuto un provvedimento amministrativo, 26 di queste erano già destinate all’espulsione.

Sequestrati inoltre tre immobili in cui veniva esercitata la prostituzione e sono state elevate 82 sanzioni amministrative per decine di migliaia di euro per irregolarità di vario genere, dal lavoro in nero alle carenze igienico sanitarie alla mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro

