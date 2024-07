Come mettere il lucidalabbra per un effetto naturale

Per avere labbra piene, luminose e luccicanti, il lip gloss è sicuramente indispensabile, nella nostra trousse del make-up.

Si tratta di un prodotto perfetto per rendere le labbra più voluminose e ci sono diversi modi per indossarlo ed evitare l’effetto “appiccicume”.

Ecco tutte le dritte.

Le caratteristiche del lucidalabbra

Per avere un look più grintoso, con labbra piene e voluminose, il lucidalabbra è sicuramente il prodotto make-up perfetto per noi.

Nasce nel 1930 per motivi cinematografici, in modo da rendere brillanti le labbra nei film e viene poi lanciato sul mercato nel 1932.

Da quel momento, nascono diverse tipologie, indirizzati a vari target, tra cui quelli profumati e coloratissimi, che prendono piede negli anni Settanta, soprattutto tra le adolescenti.

Il lucidalabbra è anche il protagonista delle maggiori tendenze make-up degli anni Duemila, arricchendosi di caratteristiche diverse, come i colori o i brillantini.

Dal classico formato in tubetto con annesso pennellino per l’applicazione, nascono tantissimi altri formati e, soprattutto, formule.

Negli ultimi anni, infatti, il lucidalabbra si è arricchito di ingredienti che vanno ad agire direttamente sulle labbra, come l’Acido Ialuronico nei trattamenti idratanti e peperoncino o mentolo nei lucidalabbra volumizzanti, effetto filler.

A chi è consigliato il lucidalabbra

Il lucidalabbra è il tocco finale perfetto per le labbra: l’effetto lucido, infatti, crea l’illusione di averle più voluminose e piene.

Si tratta di un prodotto make-up estremamente versatile, che può essere utilizzato sia nei look più naturali, che in quelli più elaborati.

Ad esempio, se lo utilizziamo da solo, regala un look naturale, anche se brillante. Mentre, se lo abbiniamo al rossetto, ha un effetto più strong.

Attenzione, però, alle pelli mature: il lucidalabbra, infatti, può rendere più evidenti le piccole rughe presenti sulle labbra. In questo caso, scegliamo un lipgloss dall’effetto idratante e nutriente, per renderle più rimpolpate.

Come scegliere il colore perfetto per noi

Così come per il rossetto, per scegliere la tonalità giusta per il lucidalabbra, dobbiamo tenere conto del sottotono della nostra pelle.

Ad esempio, se abbiamo un sottotono caldo, allora possiamo scegliere un lucidalabbra dalle tonalità del rosso o dell’arancione: colori caldi che brillano grazie al nostro sottotono.

Con un sottotono freddo, invece, meglio optare per tonalità altrettanto fredde, come il rosa o il viola.

Se invece vogliamo un lucidalabbra che stia bene con tutto, allora puntiamo su quello trasparente (anche arricchito di glitter): un vero e proprio evergreen per tutti i tipi di make-up.

Come applicare il lucidalabbra

Prima di applicare il lipgloss, è importante detergere le labbra, in modo da rimuovere ogni residuo di make-up.

Per un effetto più omogeneo, possiamo anche optare per una leggera esfoliazione, con uno scrub labbra, per rimuovere le cellule morte e le pellicine.

Andiamo, poi, ad applicare un burro di cacao o un balsamo labbra, in modo da renderle più idratate e morbide.

Quando le labbra sono asciutte, possiamo iniziare con l’applicazione del lucidalabbra.

Per un’applicazione più precisa, utilizziamo l’applicatore o un pennello labbra. Iniziamo a stendere il lucidalabbra al centro delle labbra, per poi distribuirlo, in modo omogeneo, anche ai lati.

Se vogliamo un effetto super lucido, possiamo procedere anche con una seconda passata.

Come evitare labbra troppo appiccicose

Uno degli errori più comuni, quando si applica il lucidalabbra, è quello di metterne troppo. Mettendo una quantità esagerata di lipgloss, andremo a sovraccaricare le labbra, rendendole appiccicose, col rischio di fastidiose sbavature.

Dopo aver applicato il lucidalabbra, perciò, utilizziamo un fazzoletto di carta per rimuovere l’eccesso.

Per fissare il lipgloss sulle labbra ed evitare l’effetto appiccicoso, possiamo applicare una leggera passata di cipria trasparente o un po’ di blush.

In questo modo, riusciremo a prevenire le sbavature e lo renderemo più durevole sulle labbra.

