Dieci anni senza Giorgio Faletti, l’artista che fu comico, scrittore e cantante

ASTI – Era il 4 luglio 2014 quando ci lasciava Giorgio Faletti. Artista completo, quando morì aveva 63 anni. Faletti cominciò la carriera come comico e cabarettista e raggiunse il successo con Drive In, dove interpretò alcuni personaggi rimasti nel cuore degli spettatori, dal poliziotto Vito Catozzo al bambino Carlino, originario di Passerano Marmorito.

La sua ttività di comico è sempre stata affiancata a quella di autore musicale ma il pubblico se ne accorge solo nel 1994, quando partecipa a Sanremo con “Signor tenente”, un brano di grande carica emotiva dedicato agli agenti di scorta.

La sua terza vita culturale comincia nel 2002, quando pubblica il suo primo romanzo. “Io uccido” è un thriller dalle atmosfere americane che ottiene un successo clamoroso e rivela un Faletti ancora diverso da quello che avevamo conosciuto. sarà seguito da altri successi letterari.

Gli ultimi anni sono fatti di successi letterari e attività culturali. Faletti viene ormai riconosciuto come intellettuale, raccoglie premi e riesce anche ad interpretare un ruolo al cinema in un film di grande successo. E’ il professor Martinelli in “Notte prima degli esami”, ruolo che gli valse una candidatura ai David di Donatello come miglior attore non protagonista.

Un tumore ai polmoni interruppe la vita e la carriera di uno dei personaggi più affascinanti del nostro Piemonte. Giorgi Faletti morì all’ospedale Molinette di Torino il 4 luglio 2014.

