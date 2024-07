Paolo Cannavaro è il nuovo allenatore della Pro Vercelli

VERCELLI – La Pro Vercelli prova a ripartire da Paolo Cannavaro. Sarà l’ex giocatore di Napoli, Parma e Sassulo il nuovo allenatore della Pro, annunciato dal presidente Paolo Pinciroli, insieme al nuovo Direttore Sportivo Francesco Musumeci.

Al fianco di Cannavaro, che è alla prima esperienza come head coach, ci sarà Rolando Bianchi, l’ex giocatore del Toro, che avrà il ruolo di allenatore in seconda. Cannavaro ha promesso una linea verdde con cui affrontare da proptagonistiil girone A della serie C.

