É terminata l’occupazione studentesca del Politecnico di Torino dopo 55 giorni

TORINO – É terminata dopo 55 giorni l’occupazione del Politecnico di Torino. Le voci di smontare le tende circolavano già da qualche giorno, dopo che il senato accademico ha respinto l’ultima mozione presentata dagli studenti di PoliToForPalestine che chiedeva, tra le altre cose, di interrompere ogni accordo con le università israeliane e con le aziende dell’industria bellica come Leonardo.

“Dopo 55 giorni – si legge in un comunicato diffuso su Instagram oggi, sabato 6 luglio – l’intifada del Politecnico lascia gli spazi occupati. Corgnati (il rettore del Poli ndr) e il senato accademico sono stati costretti a prendere una posizione netta e chiara nei confronti del Politecnico. PoliTo continuerà ad intrattenere collaborazioni e partnership con aziende belliche.”

Sulla genocidio in corso in Palestina: “non siamo rimasti/e indifferenti di fronte a ciò che dobbiamo e possiamo fare boicottare guerre e genocidi a partire dai luoghi in cui studiamo e viviamo.”

L’occupazione del Poli è stata la più lunga di questa primavera di proteste studentesche che hanno abbracciato la causa palestinese. Dopo l’occupazione flash del rettorato, gli studenti dell’intifada avevano annunciato, il 20 giugno, lo sgombero delle tende da Palazzo Nuovo.

