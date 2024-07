Filippo Ganna ha vinto la quarta tappa del Giro dell’Austria. Tragedia per la morte del corridore norvegese André Drege

Filippo Ganna ha vinto la quarta tappa del Tour dell’Austria. Il corridore piemontese ha attaccato in salita quando mancavano 400 metri al traguardo di Klas precedendo di misura Diego Ulissi, mentre a due secondi è giunto il gruppetto su cui ha prevalso il colombiano Brandon Smith Rivera davanti al tedesco Felix Engelhardt e allo statunitense Magnus Sheffield.

La vittoria di Ganna è stata funestata dal grave lutto dovuto alla morte del ciclista 25 enne norvegese André Drege che è morto durante la quarta tappa del Giro dell’Austria dopo essere finito fuori strada nella lunga e difficile discesa del Grossglockner.

La tappa è proseguita fino al traguardo di Kals: il successo è andato a Filippo Ganna, che non ha festeggiato anche perchè non c’è stata la cerimonia di premiazione sul podio e non è certo che si corra anche l’ultima tappa, domenica 7 luglio.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese