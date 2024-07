Incidente sulle alture di Imperia, motociclista piemontese in codice rosso

ORMEA – Un uomo di 54 anni originario di Ormea è ricoverato in gravi condizioni dopo essere uscito di strada a Pieve di Teco, in provincia di Imperia.

Il 54enne era in sella alla propria moto sulla SS28 (prima del colle di Nava) quando, per cause ancora da chiarire, è uscito di strada scontrandosi contro il guard rail. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte degli automobilisti che percorrevano lo stesso segmento di statale e hanno visto la moto distrutta.

Il ferito è stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

La strada è stata chiusa per il momento.