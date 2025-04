Ragazza in codice rosso dopo essere uscita di strada con la moto a Valduggia

VERCELLI – A Valduggia, in provincia di Vercelli, una donna si è ferita gravemente dopo essere uscita di strada con la moto. É successo nel primo pomeriggio di oggi, 25 aprile, sulla strada per il colle della Cremosina; la 20enne è stata raggiunta dalle squadre del 118 ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Novara.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese