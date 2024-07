Mattarella è a Pecetto in visita privata: sta visitando il Sermig

TORINO – Questa mattina (sabato 6 luglio) il presidente della Repubblica Sergio Matterella ha visitato in forma privata il Sermig di Pecetto, nel torinese.

All’Arsenale dell’Armonia del Servizio Missionario Giovani Mattarella ha incontrato Ernesto Olivero, il fondatore.

Non si tratta della prima visita: il capo dello stato era già stato al Sermig nel 2015 e due anni dopo, nel novembre 2017, aveva inaugurato l’Arsenale dell’Armonia. Nel 2021 era tornato nella sede del Servizio Missionario Giovani in occasione dell’inaugurazione del PalaSermig e della presentazione, da parte di Ernesto Olivero, del progetto sportivo e sociale “Per chi non ha sport”.

