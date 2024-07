TORINO – Il Comune di Torino ha un’amministrazione più “riciclona”, secondo il riconoscimento del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi esausti (CONOE).

Il CONOE ha assegnato dei riconoscimenti per le migliori pratiche riguardanti la raccolta differenziata e la gestione degli oli vegetali esausti nell’ambito della XXXI edizione di Comuni Ricicloni, la storica manifestazione di Legambiente.

Il Comune di Torino è stato premiato per aver siglato nel 2023 un accordo con CONOE per l’organizzazione di un circuito di raccolta sull’intero territorio Comunale, utilizzando raccoglitori di prossimità. In collaborazione con il gestore del servizio AMIAT, il progetto è stato supportato da una campagna di informazione e comunicazione alle famiglie torinesi.

“Nelle nostre città gli oli vegetali esausti sono una componente importante nella raccolta differenziata dei rifiuti – spiega Tommaso Campanile, Presidente del CONOE – tuttavia, dobbiamo ancora lavorare molto per fare in modo che il corretto smaltimento di questi rifiuti diventi una prassi diffusa tra i cittadini. L’impegno dimostrato dai Comuni di Torino, Genova e Sammichele di Bari, premiati oggi dal CONOE, è particolarmente significativo. Queste amministrazioni hanno abbracciato la sfida con convinzione e perseveranza, implementando soluzioni innovative e coinvolgendo attivamente la comunità locale. I loro risultati dimostrano che un cambiamento positivo è possibile e costituiscono un esempio virtuoso per tutti gli altri comuni italiani.”

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese