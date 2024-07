Bagnaia vince il GP di Germania: secondo posto per Marquez, mentre Martin cade

PIEMONTE – Pecco Bagnaia vince il Gran premio di Germania. Nella gara di oggi (domenica 7 luglio) a Sachsenring, il pilota della Ducati ha condotto bene la gara fin dal principio, ma è stata la caduta di Jorge Martin, uno dei favoriti, a spianargli la pista. Martin infatti si è sdraiato sulla ghiaia a due giri dalla fine.

Secondo posto per Marc Marquez, terzo per Alex Marquez. Bene anche Enea Bastianini, 4° posto sulla Ducati. Il pilota torinese Bagnaia è al momento in prima posizione della classifica generale con 222 punti.

