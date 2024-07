Le lingue e i dialetti piemontesi e di tutto il nord Italia in una mappa: così UniTo partecipa al progetto “Lingue Alpine in Contatto”

TORINO – L’Università di Torino sta partecipando alla realizzazione di “AlpiLinK – Lingue Alpine in Contatto”, un progetto che mapperà le varierà linguistiche di tutto il nord Italia.

“I parlanti delle varietà walserin Italia oggi non superano in totale il migliaio e rappresentano ormai una “una parlata a rischio di estinzione”, oggetto di studio e di interesse da parte di linguisti di tutta Europa: – spiegano da UniTo – grazie al progetto AlpiLinK – Lingue Alpine in Contatto, è in via di realizzazione la prima audiomappa digitale che documenta le diverse varietà alemanne parlate in una manciata di piccole comunità montane piemontesi e valdostane, isole linguistiche disseminate fra Valle del Lys, Val d’Ossola, Valsesia e Val Mastallone.

L’attività di AlpiLinK in Piemonte e Valle D’Aosta si estende anche alla mappatura di Piemontese, Francoprovenzale e Occitano. Tutti coloro che parlano un dialetto possono contribuire direttamente alla ricerca attraverso il sito – alpilink.it , compilando il sondaggio dedicato. Qui verrà chiesto all’utente di utilizzare il proprio dialetto o la propria lingua locale per descrivere cosa accade in una scena o per tradurre le frasi o parole indicate.

