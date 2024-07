Valenza: con pistola e passamontagna accerchiano l’auto di un rappresentante orafo e lo rapinano: bottino di 200 mila euro, vittima in ospedale

ALESSANDRIA – Tre rapinatori hanno picchiato un rappresentante orafo di Valenza portandogli via diversi kg di gioielli per un valore di circa 200 mila euro. É successo nei giorni scorsi nel Comune vicino ad Alessandria, nei pressi di via Rimini.

I tre criminali, a volto coperto e armati di pistola, si sono avvicinati all’auto della vittima, l’hanno minaccita e picchiata e poi hanno recuperato il bottino. L’uomo derubato ha riportato diverse ferite su tutto il corpo ed è stato ricoverato in ospedale; i rapinatori non sono ancora stati catturati.

I carabinieri di Alessandria hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei membri della banda.

