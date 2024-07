TORINO – Il Piemonte è pronto ad accogliere i bambini dell’ospedale pediatrico di Kiev bombardato questa mattina da un’offensiva russa. Lo ha comunicato il presidente della Regione Piemnte Alberto Cirio.

“Come già fatto due anni fa, – ha detto Cirio – anche oggi siamo pronti a portare a Torino con un ponte aereo i piccoli pazienti per ricoverarli all’ospedale Regina Margherita. In queste ore sono a Roma insieme al vicepremier e ministro degli Esteri Tajani e insieme all’assessore alla sanità Riboldi siamo pronti a definire insieme all’Ambasciata le modalità per aiutarli al più presto”.

