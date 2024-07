In contromano sulla Torino-Savona nel tratto tra Marene e Fossano: 50enne nei guai

FOSSANO – Un uomo di 50 anni alla guida di una Fiat Doblò nella notte di mercoledì 3 luglio intorno alle 1:30 stava percorrendo la Torino- Savona nel tratto tra Marene e Fossano, ma in contromano. La polizia stradale di Cuneo l’ha incrociato ma nell’altra carreggiata e l’ha inseguito con lampeggianti e sirene spiegate per alcuni chilometri finché l’uomo non si è accorto del grave errore e si è fermato.

Scortato da un’altra pattuglia all’uscita di Fossano, il 50enne, risultato negativo a alcol e sostanze stupefacenti, è stato trasportato in ospedale a Savigliano per dei controlli. Per lui è scattata la sanzione per la violazione del codice della strada oltre al ritiro della patente e al fermo amministrativo del mezzo.

