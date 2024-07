Interruzioni sull’A26 tra Casale Monferrato Sud e allacciamento A21 ad Alessandria: programma di manutenzione estiva

ALESSANDRIA – Tre giorni di chiusure sono in programma sull’autostrada A26, tra Casale Monferrato Sud e l’allacciamento con l’A21 ad Alessandria, per lavori di manutenzione essenziali.

La prima chiusura è prevista dalle ore 23:00 di lunedì 8 luglio alle ore 5:00 di martedì 9 luglio. Coinvolgerà il tratto compreso tra Casale Monferrato Sud e l’allacciamento A26/A21, dal km 89.6 al km 66.6 in direzione Genova Voltri. Durante questo periodo, sarà chiusa anche l’area di servizio Monferrato Ovest in direzione Genova Voltri. Il traffico proveniente da Gravellona sarà deviato a Casale Monferrato Sud, con la possibilità di rientrare alle stazioni di Alessandria Ovest (A21) o Alessandria Sud (A26).

La seconda chiusura è programmata dalle ore 23:00 di martedì 9 luglio alle ore 4:00 di mercoledì 10 luglio. Interesserà il tratto tra l’allacciamento A26/A21 e Casale Monferrato Sud, dal km 66.6 al km 89.6 in direzione Gravellona Toce. L’area di servizio Monferrato Est in direzione Gravellona Toce sarà altresì chiusa. Il traffico proveniente da Genova sarà deviato sull’A21 in direzione Piacenza, con uscite possibili alle stazioni di Alessandria Ovest (A21) o anticipatamente ad Alessandria Sud (A26). Da parte sua, il traffico proveniente dall’A21 potrà uscire ad Alessandria Sud o anticipatamente ad Alessandria Ovest (A21), con rientro possibile all’uscita Casale Monferrato Sud.

Infine, la terza chiusura è programmata dalle ore 23:00 di mercoledì 10 luglio alle ore 5:00 di giovedì 11 luglio, interessando il tratto tra Casale Monferrato Sud e l’allacciamento A26/A21, dal km 89.6 al km 66.6 in direzione Genova Voltri. Anche in questo caso, l’area di servizio Monferrato Ovest in direzione Genova Voltri sarà chiusa. Il traffico proveniente da Gravellona sarà deviato a Casale Monferrato Sud, con possibilità di rientro alle stazioni di Alessandria Ovest (A21) o Alessandria Sud (A26).

Le misure di chiusura sono necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei conducenti, consentendo contemporaneamente il completamento delle operazioni di manutenzione previste.

