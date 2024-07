L’addio al sindaco di Morozzo Mauro Fissore: morto per un malore in vacanza

MOROZZO – Mauro Fissore 64enne fossanese, attuale sindaco di Morozzo, è morto per un malore in vacanza a Cannes, in Francia. È stato assessore e consigliere nel Comune di Sant’Albano Stura. Eletto tre volte primo cittadino di Morozzo, l’ultimo e attuale mandato è del settembre 2020.

Era a capo delle guardie faunistiche, funzionario responsabile del servizio di vigilanza Dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime.

Esprime il suo cordoglio il presidente del Parco Piermario Giordano: “Un dolore immenso, perdiamo una persona di famiglia, per me come un fratello. Era uno di noi, pilastro insostituibile dalle grandi doti professionali”.

“Sono sgomento, per me Mauro, prima che un collega, era un amico – ricorda il presidente della Provincia Luca Robaldo -. Un amico carissimo da tanti anni e prima di me era amico con mio papà. Non ho parole, voglio solo esprimere a nome dell’intera Comunità provinciale la vicinanza alla sua famiglia ed a tutti i concittadini di Morozzo”.

“Con dolore e sgomento ho appreso la notizia della morte di Mauro Fissore – commenta l’assessore regionale Marco Gallo – . Dolore perché Mauro era una persona preziosa prima che un collega amministratore. Ci eravamo conosciuti in conferenza dei sindaci dell’Asl Cn1 dove lui rappresentava il paese che con orgoglio e dedizione guidava dal 2015. Avrei voluto poter contare sulla sua indubbia esperienza di tecnico del Parco naturale del Marguareis per il mio nuovo incarico da assessore alla montagna e, in particolare, alla biodiversità, una delle sue grandi passioni. So per certo che avrei potuto attingere a competenza, professionalità, sensibilità. Mi stringo alla famiglia di Mauro ed esprimo condoglianze anche alla comunità di Morozzo, toccata profondamente da questo lutto improvviso”.

“Mi unisco al dolore dei familiari per la perdita improvvisa di Mauro Fissore – esprime il suo cordoglio anche l’onorevole Monica Ciaburro, prima cittadina di Argentera -. Uomo dai sani principi e dei grandi valori, che sapeva trasmettere a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare con lui. Aveva per le istituzioni un grande rispetto e ha sempre fatto al meglio il suo dovere prima da cittadino e poi da sindaco. Amava profondamente Morozzo, dove per ben tre mandati ha ricoperto la carica di primo cittadino. E l’entusiasmo, la voglia di fare per la sua comunità sono rimaste intatte dal 2015, quando è diventato sindaco per la prima volta, alla sua ultima elezione del 2020. Ricordo anche l’entusiasmo, la professionalità, la cura quotidiana con la quale ha sempre svolto il lavoro di guardaparco delle Aree Protette delle Alpi Marittime. Buon viaggio Mauro e condoglianze alla famiglia”.

