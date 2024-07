Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini devolvono i regali del loro matrimonio a UGI e al Regina Margherita

TORINO – Dopo il Gran Premio di ieri Pecco Bagnaia è tornato in testa al Mondiale MotoGp, ma non ha mai smesso di essere primo nella classifica di generosità. Infatti il campione di motociclismo e la sua futura moglie Domizia Castagnini hanno deciso di devolvere in beneficenza il ricavato dei regali del loro matrimonio che si terrà il prossimo 20 luglio nel Duomo di Pesaro. Le donazioni verranno devolute a UGI – Unione Genitori Italiani Odv, con la quale Pecco ha concordato una causale con la quale versare il tutto. A sua volta UGI destinerà il ricavato per l’allestimento di una palestra per la riabilitazione dei piccoli pazienti dell’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

“Ringraziamo Pecco e Domizia per il grande gesto di generosità. Questa è vera beneficenza fatta con il cuore” dichiara il professor Enrico Pira (Presidente UGI).

“Ancora una volta Pecco Bagnaia dimostra la sua grande generosità e altruismo. Ha sempre avuto un occhio di riguardo per UGI e per i nostri bambini del Regina Margherita. In un giorno per loro indimenticabile non si dimenticano di pensare a chi sta lottando per la guarigione, una guarigione globale fisica psichica e sociale, potendo beneficiare di una indispensabile palestra di riabilitazione” conferma la professoressa Franca Fagioli (Direttore del Dipartimento Patologia e Cura del Bambino ospedale Infantile Regina Margherita).

Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini entusiasti: “Siamo felicissimi e orgogliosi che quello che sarà il giorno più bello della nostra vita possa diventare un grande regalo per UGI e per i pazienti dell’ospedale Regina Margherita. Un sostegno e un aiuto nel percorso di guarigione”.

