Alexei Navalny entra nella toponomastica di Torino

TORINO – Si arricchisce la toponomastica di genere con le figure delle pittrici Evangelina Gemma Alciati e Jessie Boswell e della fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna Florence Nightingale alle quali – come proposto dalla presidente del Consiglio comunale di Torino – sono intitolati tre sedimi di recente realizzazione in corso Romania all’interno del polo commerciale To Dream (Circoscrizione 6).

A Palazzo civico la riunione odierna della Commissione Toponomastica presieduta da Maria Grazia Grippo ha deliberato ulteriori intitolazioni:

proposta da Pietro Abbruzzese (Torino Bellissima) la pista ciclabile nella Circoscrizione 2 di corso Unione Sovietica, tra piazzale Caio Mario e il Comune di Nichelino, è intitolata ad Alexei Navalny fatta salva la concessione dell’autorizzazione prefettizia per la deroga decennale dalla data della scomparsa dell’attivista;

fatta salva la concessione dell’autorizzazione prefettizia per la deroga decennale dalla data della scomparsa dell’attivista; proposta da Raffaele Ditroia – capo di Stato maggiore della Guardia di Finanza di Torino – una nuova targa commemorativa per il 250° anniversario della fondazione della ‘ Legione truppe leggere ’ (antesignana della Guardia di Finanza) sarà posta al Mastio della Cittadella di Torino a fianco della targa posta in occasione del bicentenario;

’ (antesignana della Guardia di Finanza) sarà posta al Mastio della Cittadella di Torino a fianco della targa posta in occasione del bicentenario; proposta da Maria Grazia Grippo una targa commemorativa ricorderà il Pensionato universitario Villa San Giuseppe chiuso nel 2020 dopo oltre cinquant’anni di attività; sarà collocata in corso Lanza 3 al condominio Uptown Torino (Circoscrizione 8).

