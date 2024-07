Centro Storico Fiat: un weekend di apertura straordinaria al pubblico per i 100 anni del record assoluto di velocità della Fiat Mefistofele

TORINO – A 100 anni dal record assoluto di velocità della Fiat Mefistofele, realizzato il 12 luglio 1924, il Centro Storico Fiat sarà straordinariamente aperto al pubblico nel pomeriggio di venerdì 12 (dalle 15 alle 19) e per le intere giornate di sabato 13 e domenica 14 luglio (dalle 10 alle 19).

Nei tre giorni di apertura, uno speciale allestimento dedicato alla vettura da record, visite guidate e attività per famiglie faranno conoscere ai visitatori la storia della leggendaria “Mefistofele” costruita nel 1923 da Ernest Eldridge, appassionato britannico di corse automobilistiche. Protagonista di un evento da record, la vettura era in origine una Fiat SB4 del 1908, opportunamente modificata da Ernest Eldridge allungando il telaio e montando un motore d’aereo dalle prestazioni eccezionali. Il risultato è una vettura dalla straordinaria potenza, tanto da essere soprannominata con il nome di un demone, vincitrice del record mondiale di velocità il 12 luglio 1924 ad Arpajon, in Francia, raggiungendo i 234,980 chilometri orari. L’unico capace di domarla era Eldridge, che riuscì a conquistare altri 3 record nel 1925 a Montlhery con la Mefistofele, sui 5 e 10 km lanciati alla velocità di oltre 200 km/h e sulle 5 miglia lanciate ai 206 km/h.

Il Centro Storico Fiat

Il Centro Storico Fiat ha sede in un edificio liberty che fu il primo ampliamento (1907) delle officine di corso Dante nelle quali nacque l’azienda. Fin dall’inizio, è stato teatro di momenti importanti nella storia della Fiat e ora ospita una collezione di automobili, cimeli, modellini e manifesti pubblicitari che copre l’intera storia dell’azienda.

L’iniziativa del prossimo weekend, che anticipa la grande mostra dell’autunno al MAUTO dedicata ai 125 anni della fabbrica torinese, fa parte di Torino Capitale della cultura d’impresa 2024.

