L’enorme testa rovesciata del David di Michelangelo nel centro di Torino

TORINO – Lussureggianti piante rampicanti, un angolo quasi nascosto, una targa che riporta incisa la frase Il cielo stellato dentro di me, la legge morale fuori di me — a riprendere e ribaltare la massima del filosofo tedesco Immanuel Kant — e il David di Michelangelo.

È il caso di spiegarsi meglio: stiamo parlando della enorme testa rovesciata del David del Divin Artista, opera dell’emiliano Andrea Salvatori, meglio nota come The Big Testone.

Inaugurata il 12 settembre 2019, Salvatori ha riprodotto minuziosamente ogni dettaglio del pezzo originale, frutto della mente geniale dell’artista protagonista del Rinascimento italiano.

Solo la testa, però, che posiziona al contrario e che dentro si presenta come una cavità vuota o quasi, segno distintivo e simbolico che contraddistingue l’arte di Salvatori. È chiaro, tuttavia, che, se si è davvero curiosi, una volta che vi troverete davanti alla testa, non potrete fare a meno di affacciarvi – senza salirvi sopra – per vedere cosa cela davvero l’interno.

Vi troverete delle stelle, che Andrea Salvatori usa spesso, e delle monete lasciate dai passanti, insieme ai loro più intimi desideri. Chissà che, sentendovi ispirati, anche voi non decidiate di affidare alle stelle e alla testa ciò che desiderate.

Ma dove si trova?

Se siete a passeggio per la bella Torino e avete voglia di vedere qualcosa di unico e bizzarro, allora The Big Testone fa per voi. La testa rovesciata si trova nel pieno centro del capoluogo piemontese, situata nel cortile di Palazzo Villa, che era una antica scuderia, zona di passaggio che collega piazza San Carlo con via Giuseppe Luigi Lagrange.

