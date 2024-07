Sei persone arrestate durante il Kappa FuturFestival a Torino

TORINO – Ieri sera, si è conclusa l’undicesima edizione del Kappa FuturFestival 2024, svoltasi nel fine settimana del 5 luglio al Parco Dora di Torino.

Nel corso dei tre giorni di festival, durante i controlli di sicurezza all’ingresso del parco, sono state impiegate varie unità cinofile antidroga per contrastare l’ingresso e l’utilizzo di sostanze stupefacenti all’interno dell’area. In seguito ai controlli, varie persone sono state arrestate dal personale della locale squadra mobile: un 24enne in possesso di 16 dosi di cocaina e 6 di crack; un 33enne che aveva con sé 17 grammi di ketamina, 39 pastiglie di ecstasy, 15 grammi di Mdma in polvere e 5 grammi di hashish; e un 43enne trovato in possesso di 23 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte alla vendita.

Un 23enne è stato invece arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti durante la festa. A suo carico, i poliziotti hanno sequestrato 56 pastiglie di ecstasy, 5 involucri termosaldati contenenti metanfetamine, 90 confezioni di carta richiuse contenenti Lsd e 445€ in contanti. Infine, altri due giovani sono stati tratti in arresto per una tentata rapina in un locale situato nelle vie limitrofe al luogo del festival.

