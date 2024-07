Torino: una donna in gravi condizioni dopo essere stata investita da una automobile

TORINO – Si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni la donna di 64 anni che, nel pomeriggio di oggi, è stata investita da una automobile.

Il fatto è accaduto all’incrocio tra corso Grosseto e via Ala di Stura. Qui, una Toyota Yaris guidata da un 70enne che viaggiava in direzione di piazza Rebaudengo, ha investito la donna trascinandola anche per almeno 15 metri prima di fermare la sua corsa.

La 64enne è stata soccorsa dai sanitari accorsi sul posto e trasportata da un’ambulanza della Croce Verde di Villastellone all’ospedale Giovanni Bosco di Torino. La donna è in condizioni critiche a causa delle ferite riportate tra cui un grave trauma toracico. Al momento si trova nel reparto di rianimazione, la prognosi è riservata.

Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente per capire cosa sia accaduto.

