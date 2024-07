A Chivasso i ladri prendono di mira anche Taffo, agenzia di onoranze funebri

CHIVASSO – Ci sarebbe da morire dal ridere se si trattasse della trama di una commedia, ma quella che stiamo riportando è la realtà: a Chivasso i ladri hanno preso di mira la, ormai famosa, agenzia di onoranze funebri Taffo.

Famosa soprattutto per le sue campagne pubblicitarie capaci di esorcizzare la morte tramite l’ironia, Taffo ha diversi sedi in Piemonte: a partire da quella in Corso Umbria 14 a Torino, poi a Venaria Reale, in Piazza Dell’Annunziata 11, e a Chivasso in via Italia 13.

Quest’ultima è stata saccheggiata da alcuni malviventi che hanno sfondato la vetrina e fatto irruzione in negozio.

Sono arrivati all’osso. Ieri notte dei ladri hanno saccheggiato il nostro negozio di #Chivasso, distruggendo parti del locale e le vetrine. È Il terzo furto nella città in pochi giorni.

Noi continueremo ad erogare i nostri servizi come sempre, ma è arrivato il momento di mettere la parola Fine a questi reati.

Scrive Taffo sui social.

Pare, però, che i ladri siano tre e che siano noti e, soprattutto, siano stati già denunciati. Del resto, quello nell’agenzia di onoranze funebri è solo l’ultimo colpo di una serie di furti che stanno mettendo a rischio la sicurezza della città. I cittadini e i commercianti stanno denunciando da giorni una situazione impossibile da sostenere.

