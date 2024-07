Piemonte: Anticiclone e caldo afoso fino a domani

TORINO – Mercoledì 10 luglio

L’alta pressione cede rapidamente favorendo la formazione di deboli piogge pomeridiane, in esaurimento serale ma con residua nuvolosità. Nello specifico sulle Alpi settentrionali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Schiarisce in serata sulle Alpi occidentali, sulle Alpi meridionali, sulle pianure occidentali e sulle pianure orientali.

Temporali in arrivo

Il rinforzo dell’alta pressione favorirà condizioni di bel tempo fino a domani, con al più qualche acquazzone o temporale pomeridiano sulle zone alpine. Clima caldo e afoso, con temperature massime fino a 32 – 34°C sulla pianura piemontese. Tempo in peggioramento venerdì, complici impulsi più freschi di origine atlantica, che porteranno rovesci e temporali sparsi specie sulle aree alpine/prealpine, in estensione entro la sera anche alle pianure. Fenomeni localmente intensi, specie sull’alto Piemonte. Più soleggiato domenica, con temperature di nuovo in aumento.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese