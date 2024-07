Rapinava e violentava donne in casa ad Asti, arrestato

ASTI – Un uomo di 42 anni è stato arrestato e portato in carcere a Torino da un’operazione congiunta di polizia e carabinieri di Asti. L’uomo è ritenuto responsabile di aver rapinato e violentato almeno tre donne nella città del Palio.

In tutti e tre gli episodi contestati l’uomo è entrato armato di un coltello nell’abitazione di donne che si prostituivano in casa, le ha costrette a consegnare tutto il denaro presente e almeno in due duei tre casi le ha anche obbligate ad un rapporto sessuale.

Quando è stato fermato, grazie alle descrizioni delle vittime, aveva con sé oltre 4mila euro in contanti, ritenuti parte del bottino, e otto ovuli termosaldati di cocaina, che gli hanno procurato l’arresto per spaccio.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese